الجيش الإسرائيلي: الفرقة 98 تواصل العمل في مواقع عدة بجنوب لبنان وتدهم معقلاً مركزياً لحزب الله

قال المبعوث الأميركي آموس هوكستين بعد اجتماع دام لساعتين مع رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة، إن الاجتماع كان "مهمًا جدًا"، مؤكدًا أن هناك "فرصة حقيقية" لإنهاء النزاع في لبنان.



وأضاف هوكستين: "المحادثات مستمرة لتضييق الفجوات المتعلقة باتفاق وقف النار، والحل أصبح قريبًا".