الجيش الإسرائيلي: الفرقة 98 تواصل العمل في مواقع عدة بجنوب لبنان وتدهم معقلاً مركزياً لحزب الله

أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي النار على فلسطيني زعمت أنه حاول تنفيذ عملية طعن بحق جنود على حاجز شعفاط شمال القدس المحتلة.
قال المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري إن قادة فريق حركة حماس للتفاوض غير موجودين في الدوحة حاليا ويتنقلون بين عواصم مختلفة.
قال المبعوث الأميركي آموس هوكستين بعد اجتماع دام لساعتين مع رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة، إن الاجتماع كان "مهمًا جدًا"، مؤكدًا أن هناك "فرصة حقيقية" لإنهاء النزاع في لبنان.وأضاف هوكستين: "المحادثات مستمرة لتضييق الفجوات المتعلقة باتفاق وقف النار، والحل أصبح قريبًا".