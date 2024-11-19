الخارجية الأميركية: حققنا تقدماً في جهود التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في لبنان

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، عن "تحقيق تقدم في جهود التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في لبنان".

وأكدت أن "تحديد موعد الوصول إلى اتفاق لا يزال غير ممكن".



وأشارت الوزارة إلى أن "الولايات المتحدة ستواصل العمل مع الأطراف المعنية لتحقيق وقف دائم لإطلاق النار في لبنان، مع ضمان عودة السكان على جانبي الحدود".



وأكدت الخارجية الأميركية أن "الاتفاق قابل للتحقيق، لكنه يتطلب تعاونًا من كلا الجانبين".



كما شددت على "أهمية تطبيق القرار الأممي 1701 بالكامل، الذي يهدف إلى الحفاظ على الاستقرار في المنطقة".