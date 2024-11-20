الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024

عربي و دولي

جولة شرق أوسطية لبوريل تشمل لبنان الأحد

2024-11-20 | 03:46
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
جولة شرق أوسطية لبوريل تشمل لبنان الأحد
جولة شرق أوسطية لبوريل تشمل لبنان الأحد

يزور الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية نائب رئيس المفوضية الأوروبية جوزيب بوريل، بحسب بيان، الشرق الأوسط من 20 إلى 24 تشرين الثاني الحالي.

ويزور يوم الأحد 24 منه لبنان لعقد اجتماعات مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، ورئيس مجلس النواب نبيه بري، وقائد الجيش العماد جوزيف عون، وممثلي الأمم المتحدة في البلاد.
ولفت البيان إلى أنه "في ظل الوضع الكارثي في غزة والتصعيد العسكري في لبنان، ستكون الرحلة فرصة لمواصلة النقاش مع الشركاء في المنطقة حول السبل الممكنة للمضي قدمًا نحو وقف إطلاق نار مستدام في غزة ولبنان، وخطوات عملية طويلة الأمد تستند إلى حل الدولتين".
وفي برنامج زيارته، بحسب البيان، سيحضر اليوم لقاءً مع الملك عبد الله الثاني في عمان، كما سيلقي كلمة في جامعة الأردن، برعاية الأميرة ريم علي.
ويلتقي غدا الخميس نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، وسيعقد مؤتمر صحافي مشترك عقب الإجتماع. كما سيلتقي الممثل الأعلى عددًا من القادة الفلسطينيين.
وسينتقل الجمعة إلى قبرص، حيث سيلقي كلمة في فعالية ائتلاف الدولتين من أجل إسرائيل/فلسطين مع مؤسسات المجتمع المدني من كلا البلدين يوم السبت.
 
جولة شرق أوسطية لبوريل تشمل لبنان الأحد

عربي و دولي

جوزيب بوريل

الإتحاد الأوروبي

الشرق الأوسط

العودة الى الأعلى
Aljadeed
القناة 12 الإسرائيلية: إصابة مبنى بشكل مباشر في كريات شمونة بعد إطلاق رشقة صاروخية من لبنان
دبلوماسيون: الدول الغربية قدمت رسميا قراراً ضد إيران في الوكالة الدولية للطاقة الذرية

اقرأ ايضا في عربي و دولي

يحدث الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024