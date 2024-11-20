مسؤول أميركي كبير للقناة 12 الإسرائيلية قبل وصول المبعوث الأميركي هوكشتاين: "لقد تم إحراز تقدم كبير.. إنه قريب جداً.. الآن هو الوقت المناسب لاتخاذ القرارات".