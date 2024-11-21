وزير الحرب الإسرائيلي: أوامر اعتقال نتنياهو وغالانت وصمة عار أخلاقية معادية للسامية وتحط من العدالة

غانتس من شمالي إسرائيل: إذا لم تكن الحكومة اللبنانية مستعدة لقبول اتفاق يسمح لإسرائيل بحرية العمل في مواجهة الانتهاكات فيجب توسيع نطاق الهجمات على البنية التحتية اللبنانية