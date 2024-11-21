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عربي و دولي
القناة 12 الإسرائيلية: هوكستين يعقد إجتماعاً مع وزير الحرب ورئيس الأركان الإسرائيليين
2024-11-21 | 11:03
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القناة 12 الإسرائيلية: هوكستين يعقد إجتماعاً مع وزير الحرب ورئيس الأركان الإسرائيليين
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