أكسيوس عن مسؤولين إسرائيليين وأميركيين كبار: إسرائيل أحرزت تقدماً كبيراً نحو إتفاق وقف إطلاق النار في لبنان

قال وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، اليوم الخميس، إن علاقات بلاده مع البحرين أصبحت جيدة.وأضاف في تصريحات تلفزيونية: "لدينا علاقات متقدمة مع دول مجلس التعاون الخليجي، حتى أن علاقتنا أصبحت جيدة مع مملكة البحرين، وقد قام وزير الخارجية البحريني بزيارة إيران، وقررنا واستئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين".وكان العاهل البحريني، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، قال في شهر مايو/ أيار الماضي، إن بلاده تعمل على إعادة العلاقات الدبلوماسية مع إيران.
قال وزير الدفاع الإيطالي جويدو كروزيتو يوم الخميس إنه سيتعين على إيطاليا اعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إذا زار البلاد، وذلك عقب إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحقه.