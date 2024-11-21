حماس: دون وقف الحرب.. لا يوجد تبادل أسرى

وأوضح الحية أن نتنياهو صرح في الكنيست بأن "حماس تريد وقف الحرب ونحن لا نريد ذلك"، مضيفًا أنه لا يمكن إعادة الأسرى الإسرائيليين طالما استمر العدوان.

وأشار الحية إلى أن حماس قدمت العديد من المبادرات وأبدت مرونة كبيرة للتفاوض من أجل إنهاء العدوان وتبادل الأسرى، لافتًا إلى وجود اتصالات مع بعض الدول والوسطاء لتحريك ملف المفاوضات.وفي هذا السياق، رفضت حماس عرضًا أمريكيًا قدم قبل الانتخابات الأمريكية، لأن المقترح لم يتضمن وقف العدوان أو انسحاب الاحتلال.

كما شدد الحية على أن حماس جاهزة للتوصل إلى اتفاق مستند إلى قرار مجلس الأمن، وتساءل عما إذا كان نتنياهو مستعدًا للدخول في مفاوضات جادة لوقف العدوان وتبادل الأسرى.