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مراسل الجديد: حزب الله نفذ هجومًا بطائرات مسيّرة على تجمعات إسرائيلية في الخيام
مراسل الجديد: حزب الله نفذ هجومًا بطائرات مسيّرة على تجمعات إسرائيلية في الخيام
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"نيويورك تايمز" عن مسؤولين إقليميين وأميركيين مطلعين: تفاصيل تنفيذ التسوية بشأن لبنان لا تزال بحاجة إلى إتفاق
2024-11-22 | 13:09
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"نيويورك تايمز" عن مسؤولين إقليميين وأميركيين مطلعين: تفاصيل تنفيذ التسوية بشأن لبنان لا تزال بحاجة إلى إتفاق
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إقليميين
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