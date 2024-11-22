"يديعوت أحرنوت" عن مصدر إسرائيلي مطلع: هناك خلافات بشأن الصياغات المتعلقة بنقاط الحدود المتنازع عليها

القناة 14 الإسرائيلية نقلاً عن مسؤول "إسرائيلي": من المرجح ألا يتم الإعلان عن أي اتفاق حول لبنان خلال زيارة هوكستين إلى إسرائيل وهناك تفاؤل حذر بإمكانية التوصل إلى اتفاق بشأن إنهاء الحرب خلال أسبوع تقريباً