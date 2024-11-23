"ترامب فوجئ بوجود أسرى إسرائيليين أحياء" .. إليكم تقرير موقع أكسيوس!

كشف تقرير لموقع "أكسيوس" نقلاً عن مسؤولين إسرائيليين اعتقادهم أن "الرئيس المنتخب دونالد ترامب -الذي يسعى إلى إنهاء الحرب بسرعة"- سيكون له تأثير أكبر على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من الرئيس الأميركي جو بايدن في مسألة صفقة إطلاق سراح الأسرى ووقف إطلاق النار بغزة".

ووفقاً للمسؤولين الإسرائيليين، يُتوقع أن "يكون ترامب هو الشخص الذي سيقنع نتنياهو بإنهاء الحرب في غزة، وذلك على خلفية عدم تقدم جهود الرئيس الأميركي جو بايدن في هذا السياق".



ويضع المسؤولون الإسرائيليون آمالاً كبيرة في أن يتمكن ترامب من إقناع نتنياهو بإبرام صفقة مع حركة حماس تشمل إطلاق سراح الأسرى مقابل وقف إطلاق النار في غزة.



كما أفاد التقرير بأن "الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ تحدث مع ترامب بعد فوزه في الانتخابات، وأكد له أن إطلاق سراح 101 أسير إسرائيلي يعد "قضية عاجلة".



وصُدم ترامب في البداية عندما أبلغه هرتسوغ بأن "نصف الأسرى الإسرائيليين لا يزالون على قيد الحياة، إذ كان يعتقد أن معظمهم قد ماتوا في القطاع".