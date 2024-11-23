مصادر أميركية لـ الجديد: الجيش الإسرائيلي سيصل إلى جنوب الليطاني ومن ثم سينسحب خلال 60 يوماً

مراسلة الجديد من واشنطن: إتفاق وقف اطلاق النار يتضمن 60 يوم هدنة ينسحب خلالها الجيش الاسرائيلي من كل الاراضي اللبنانية على ان ينتشر الجيش اللبناني في الجنوب