مقتل شخص في محيط السفارة الإسرائيلية بعمّان بعد عملية إطلاق نار

وقال مراسل قناة "الجزيرة" إن الأمن الأردني أغلق كل الطرق المؤدية إلى مقر السفارة الإسرائيلية غربي العاصمة عمّان، بعد إطلاق نار بمحيطها.وقال المراسل عينه إن طائرات مسيّرة حلقت في محيط السفارة الإسرائيلية غربي العاصمة عمّان.وأفاد مصدر أمني أردني لـ "الجزيرة" بأن الحدث الأمني انتهى بمحيط سفارة إسرائيل، وتمت السيطرة على المداخل المؤدية للسفارة.وكانت وكالة رويترز قد نقلت عن شهود أن الشرطة الأردنية فرضت طوقا أمنيا في محيط السفارة الإسرائيلية بعد سماع طلقات نارية.وذكر شاهدان أن سيارات الشرطة والإسعاف هرعت إلى حي الرابية حيث توجد السفارة، بعد سماع إطلاق نار متقطع.وقال مصدر أمني إن الشرطة ناشدت السكان البقاء في منازلهم بينما يبحث أفراد الأمن عن مطلقي الرصاص.