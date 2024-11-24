فيديو - أضرار في مصنع في معلوت ترشيحا

القناة 12 الإسرائيلية: أضرار في مصنع في معلوت ترشيحا جراء صواريخ حزب الله pic.twitter.com/kDxOOeSLZg
— Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) November 24, 2024
القناة 12 الإسرائيلية: أضرار في مصنع في معلوت ترشيحا جراء صواريخ حزب الله pic.twitter.com/kDxOOeSLZg
أعلن الجيش الإسرائيلي إن صاروخين سقطا في وسط "البلاد" واعترضت ستة صواريخ أخرى ما أدى إلى إصابة خمسة أشخاص على الأقل. وقال أن أكثر من 100 صاروخ استهدفت المناطق الغربية والجليل الأعلى ونهاريا وحيفا والمناطق المحيطة بها. وقالت يديعوت أحرونوت أن حزب الله أطلق الأحد، عشرة صواريخ على وسط إسرائيل للمرة الثانية. وأرسلت فرق طوارئ إلى مدينة بتاح تكفا حيث من المحتمل أن يكون الصاروخ قد سقط.
صواريخ الحزب تضرب شرق تل أبيب.. وإصابات مباشرة