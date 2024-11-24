فيديو - صواريخ الحزب تضرب شرق تل أبيب.. وإصابات مباشرة

أعلن الجيش الإسرائيلي إن صاروخين سقطا في وسط "البلاد" واعترضت ستة صواريخ أخرى ما أدى إلى إصابة خمسة أشخاص على الأقل.



وقال أن أكثر من 100 صاروخ استهدفت المناطق الغربية والجليل الأعلى ونهاريا وحيفا والمناطق المحيطة بها.



وقالت يديعوت أحرونوت أن حزب الله أطلق الأحد، عشرة صواريخ على وسط إسرائيل للمرة الثانية.



وأرسلت فرق طوارئ إلى مدينة بتاح تكفا حيث من المحتمل أن يكون الصاروخ قد سقط.



