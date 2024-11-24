فيديو - صواريخ الحزب تضرب شرق تل أبيب.. وإصابات مباشرة

صاروخ يصيب أحد المباني بشكل مباشر في مستوطنة بيتح تكفا شرق تل أبيب pic.twitter.com/MN3eKn6AsL
— Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) November 24, 2024
صاروخ يصيب أحد المباني بشكل مباشر في مستوطنة بيتح تكفا شرق تل أبيب pic.twitter.com/MN3eKn6AsL
صواريخ الحزب تضرب مستوطنة بيتح تكفا شرق تل ابيب pic.twitter.com/HbTKDP2koR
— Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) November 24, 2024
صواريخ الحزب تضرب مستوطنة بيتح تكفا شرق تل ابيب pic.twitter.com/HbTKDP2koR
أعلن الجيش الإسرائيلي إن صاروخين سقطا في وسط "البلاد" واعترضت ستة صواريخ أخرى ما أدى إلى إصابة خمسة أشخاص على الأقل. وقال أن أكثر من 100 صاروخ استهدفت المناطق الغربية والجليل الأعلى ونهاريا وحيفا والمناطق المحيطة بها. وقالت يديعوت أحرونوت أن حزب الله أطلق الأحد، عشرة صواريخ على وسط إسرائيل للمرة الثانية. وأرسلت فرق طوارئ إلى مدينة بتاح تكفا حيث من المحتمل أن يكون الصاروخ قد سقط.