غانتس: الحكومة اللبنانية تطلق يد "حزب الله" وحان الوقت للعمل بقوة ضدّ أصولها

وزير التربية يعلن تعليق الدروس حضورياً يوم غد في المدارس الواقعة في بيروت الإدارية وساحل المتن الشمالي وساحل الشوف وساحل بعبدا

وزير التربية يعلن تعليق الدروس حضورياً يوم غد في المدارس الواقعة في بيروت الإدارية وساحل المتن الشمالي وساحل الشوف وساحل بعبدا

وزير التربية يعلن تعليق الدروس حضورياً يوم غد في المدارس الواقعة في بيروت الإدارية وساحل المتن الشمالي وساحل الشوف وساحل بعبدا

حسين أيوب لـ #الجديد: هوكستين تواصل مع إدارة بايدن وترامب قبيل مجيئه إلى بيروت وتبلّغ بضرورة التوصل إلى وقف إطلاق النار في لبنان