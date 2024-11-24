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فيديو - صواريخ الحزب تضرب شرق تل أبيب.. وإصابات مباشرة
05:34
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القناة 12 الإسرائيلية: تم إطلاق صاروخي أرض – أرض في الرشقة الأخيرة من لبنان وسقطا في منطقة مفتوحة وأنباء عن سقوط شظايا في طولكرم
2024-11-24 | 11:30
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القناة 12 الإسرائيلية: تم إطلاق صاروخي أرض – أرض في الرشقة الأخيرة من لبنان وسقطا في منطقة مفتوحة وأنباء عن سقوط شظايا في طولكرم
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الإسرائيلية:
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وسقطا
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طولكرم
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