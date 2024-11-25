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عربي و دولي

إتفاق وقف النار DONE.. ماذا عن التوقيت؟

2024-11-25 | 13:43
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إتفاق وقف النار DONE.. ماذا عن التوقيت؟
إتفاق وقف النار DONE.. ماذا عن التوقيت؟

أفادت معلومات الجديد أن لبنان تبلّغ رسمياً اتفاق وقف إطلاق النار لكنه يلتزم الصمت حرصاً على إنجاح الاتفاق.

في حين أبلغت الدوائر الأميركية إعلاميي البيت الأبيض بقرب إعلان وقف إطلاق النار، والمتوقع أن يكون يوم الأربعاء.

وأضافت معلومات الجديد أن هناك تفاصيل صغيرة لا تزال قيد المناقشة، لكنها لن تؤثر على جوهر الاتفاق الذي سيعلنه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي.

كما أشارت المعلومات إلى أن الأمانة العامة لمجلس الوزراء بدأت التنسيق مع الوزراء لتأمين نصاب جلسة خاصة للتوافق رسمياً على اتفاق وقف إطلاق النار وبنصاب الثلثين.

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إتفاق وقف النار DONE.. ماذا عن التوقيت؟

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حرب لبنان

حزب الله

إسرائيل

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وقف النار

نجيب ميقاتي

الحكومة اللبنانية

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القناة 13 العبرية: نحو 20 صاروخاً أطلقت من لبنان وإصابة رجل بشظايا في نهاريا
السفير الإسرائيلي لدى واشنطن: قريبون جداً من التوصل لإتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان ويمكن ان يتم ذلك خلال أيام

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تفاصيل بنود اتفاق "إنهاء الحرب" كما نشرته يديعوت أحرونوت
16:44

تفاصيل بنود اتفاق "إنهاء الحرب" كما نشرته يديعوت أحرونوت

ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت أنه، مع اقتراب موعد وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله، تم التوصل إلى اتفاق يتضمن النقاط التالية:

16:44

تفاصيل بنود اتفاق "إنهاء الحرب" كما نشرته يديعوت أحرونوت

ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت أنه، مع اقتراب موعد وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله، تم التوصل إلى اتفاق يتضمن النقاط التالية:

البيت الأبيض: اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان صار "قريبا"
16:03

البيت الأبيض: اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان صار "قريبا"

أعلن البيت الأبيض، يوم الإثنين، إن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في لبنان أصبح "قريبًا".

وأوضح المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، جون كيربي، خلال مؤتمر صحفي، أن الرئيس جو بايدن يعتبر الوصول إلى اتفاق بين إسرائيل وحزب الله أولوية، مشيرًا إلى أن المحادثات ما زالت جارية حتى اللحظة.

كما أضاف كيربي أن الرئيس بايدن يتابع هذه المفاوضات عن كثب، وأن الأمور تسير في "اتجاه إيجابي"، لكن لا يمكن الإعلان عن تحقيق الهدف حتى يتم التوصل إلى اتفاق رسمي.

وكان الرئيس بايدن قد بحث الموضوع مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون الأسبوع الماضي.

16:03

البيت الأبيض: اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان صار "قريبا"

أعلن البيت الأبيض، يوم الإثنين، إن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في لبنان أصبح "قريبًا".

وأوضح المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، جون كيربي، خلال مؤتمر صحفي، أن الرئيس جو بايدن يعتبر الوصول إلى اتفاق بين إسرائيل وحزب الله أولوية، مشيرًا إلى أن المحادثات ما زالت جارية حتى اللحظة.

كما أضاف كيربي أن الرئيس بايدن يتابع هذه المفاوضات عن كثب، وأن الأمور تسير في "اتجاه إيجابي"، لكن لا يمكن الإعلان عن تحقيق الهدف حتى يتم التوصل إلى اتفاق رسمي.

وكان الرئيس بايدن قد بحث الموضوع مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون الأسبوع الماضي.

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