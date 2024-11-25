مصدر عسكري سوري: العدو الإسرائيلي إستهدف نقاط العبور على الحدود السورية اللبنانية في منطقة القصير ما أدى إلى إصابة 2 مدنيين بجروح

أعلن البيت الأبيض، يوم الإثنين، إن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في لبنان أصبح "قريبًا".



وأوضح المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، جون كيربي، خلال مؤتمر صحفي، أن الرئيس جو بايدن يعتبر الوصول إلى اتفاق بين إسرائيل وحزب الله أولوية، مشيرًا إلى أن المحادثات ما زالت جارية حتى اللحظة.



كما أضاف كيربي أن الرئيس بايدن يتابع هذه المفاوضات عن كثب، وأن الأمور تسير في "اتجاه إيجابي"، لكن لا يمكن الإعلان عن تحقيق الهدف حتى يتم التوصل إلى اتفاق رسمي.



وكان الرئيس بايدن قد بحث الموضوع مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون الأسبوع الماضي.