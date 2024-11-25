تفاصيل بنود اتفاق "إنهاء الحرب" كما نشرته يديعوت أحرونوت

فترة تجريبية لمدة 60 يومًا: الاتفاق ينص على فترة تجريبية مدتها 60 يومًا لتقييم الترتيبات الميدانية.

نشر الجيش اللبناني وقوات اليونيفيل: سيتم نشر الجيش اللبناني وقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة (اليونيفيل) في المناطق التي ستنسحب منها القوات الإسرائيلية جنوب نهر الليطاني.

لجنة دولية بقيادة الولايات المتحدة: سيتم تشكيل لجنة دولية بقيادة الولايات المتحدة للإشراف على تنفيذ الاتفاق وضمان الامتثال له.

جدول زمني للانسحاب الإسرائيلي: القوات الإسرائيلية ستبدأ انسحابها من جنوب لبنان في غضون 60 يومًا من بدء تنفيذ وقف إطلاق النار.

انسحاب حزب الله إلى الشمال: يُتوقع أن ينسحب حزب الله إلى شمال نهر الليطاني خلال الفترة الانتقالية.

التعامل مع التهديدات والانتهاكات: الاتفاق يتضمن أحكامًا تسمح لإسرائيل بالتعامل مع أي تهديدات أو انتهاكات قد تحدث أثناء تنفيذ الاتفاق.

دور فرنسا في الآلية الدولية: إسرائيل اشترطت موافقتها على دور فرنسا في اللجنة الدولية بشرط ضمان عدم تنفيذ أوامر الاعتقال ضد قادتها.

دور الدول العربية: رغم محاولات لبنان لإشراك دول عربية مثل الإمارات ومصر والأردن، لم تُعلن أي منها رسميًا عن مشاركتها، لكن من المتوقع أن يكون لدولة عربية دور في الآلية الدولية.

المساعدات العسكرية الغربية: القوات اللبنانية واليونيفيل ستتلقى دعماً عسكريًا من دول غربية مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا لتنفيذ مهامها.