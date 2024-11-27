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عربي و دولي

باريس: نتنياهو يحظى "بالحصانة" بعد مذكرة الجنائية الدولية بتوقيفه

2024-11-27 | 06:04
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باريس: نتنياهو يحظى &quot;بالحصانة&quot; بعد مذكرة الجنائية الدولية بتوقيفه
باريس: نتنياهو يحظى "بالحصانة" بعد مذكرة الجنائية الدولية بتوقيفه

إعتبرت وزارة الخارجية الفرنسية الأربعاء أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو يتمتع "بالحصانة" التي "يجب أخذها في الاعتبار"، رغم مذكرة التوقيف التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحقه.

وتستند وزارة الخارجية الفرنسية في بيانها إلى التعهدات المنصوص عليها في القانون الدولي والمرتبطة "بحصانات الدول غير الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية"، موضحة أن "مثل هذه الحصانات تنطبق على رئيس الوزراء (بنيامين) نتانياهو وبالوزراء الآخرين المعنيين" بمذكرة التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية.
باريس: نتنياهو يحظى "بالحصانة" بعد مذكرة الجنائية الدولية بتوقيفه

عربي و دولي

وزارة الخارجية الفرنسية

فرنسا

بنيامين نتانياهو

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باريس: نتنياهو يحظى "بالحصانة" بعد مذكرة الجنائية الدولية بتوقيفه

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