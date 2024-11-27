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عربي و دولي

الإمارات ترحب بإعلان وقف إطلاق النار في لبنان

2024-11-27 | 08:11
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الإمارات ترحب بإعلان وقف إطلاق النار في لبنان
الإمارات ترحب بإعلان وقف إطلاق النار في لبنان

رحبت دولة الإمارات بإعلان وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل، ودخوله حيز التنفيذ، معربة عن أملها في أن يؤدي الاتفاق والالتزام به إلى وقف دائم لإطلاق النار.

وأشادت وزارة الخارجية في بيان لها بجهود الولايات المتحدة للتوصل إلى هذا الاتفاق، مشيرة إلى أنه يعد خطوة هامة لتجنيب الشعب اللبناني الشقيق المزيد من المعاناة، مؤكدة موقف دولة الإمارات ودعمها الراسخ للبنان وسيادته ووحدة أراضيه واستعادة مكانته العربية والإقليمية والدولية.
وأعربت الوزارة عن أملها في أن يسهم الاتفاق في التنفيذ الكامل للقرار 1701 بما يستعيد الأمن والأمان الذي يستحقه المدنيون، ويعمل على خفض التصعيد وبدء حوار دبلوماسي، يقود إلى استعادة السلم والأمن والأمان، ويحقق كل ما يخدم مصالح شعوب المنطقة وتطلعاتها نحو الاستقرار والازدهار والسلام. 
الإمارات ترحب بإعلان وقف إطلاق النار في لبنان

محليات

عربي و دولي

وقف إطلاق النار في لبنان

وقف إطلاق النار

الإمارات

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Aljadeed
إذاعة الجيش الإسرائيلي: وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان دخل حيز التنفيذ في هذه الأثناء
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