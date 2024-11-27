أدرعي يهدد سكان الجنوب: ممنوع التوجّه جنوباً في هذا التوقيت!

وقال أدرعي في منشور عبر حسابه عبر منصة "إكس"، "يحظر عليكم الانتقال جنوبًا نحو القرى التي طالب الجيش الإسرائيلي بإخلائها أو نحو قوات الجيش في المنطقة، كل تحرك نحو هذه المناطق يعرضكم للخطر، نخبركم أنه ابتداء من الساعة الخامسة مساء (17:00) وحتى صباح غد في الساعة السابعة صباحاً (07:00) يمنع بشكل مطلق الانتقال جنوبًا من نهر الليطاني".