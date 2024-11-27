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فايننشال تايمز عن مسؤولين أميركيين: لا صلة مباشرة بين اتفاق وقف إطلاق النار والموافقة على تسليم أسلحة لإسرائيل
2024-11-27 | 11:15
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فايننشال تايمز عن مسؤولين أميركيين: لا صلة مباشرة بين اتفاق وقف إطلاق النار والموافقة على تسليم أسلحة لإسرائيل
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فايننشال تايمز عن مسؤولين أميركيين: لا صلة مباشرة بين اتفاق وقف إطلاق النار والموافقة على تسليم أسلحة لإسرائيل
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