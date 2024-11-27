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هوكستين: الجيش اللبناني ليس لديه القدرة على الانتشار وقد تم الاتفاق أنه عندما ينتشر الجيش اللبناني ينسحب الجيش الإسرائيلي
2024-11-27 | 14:33
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هوكستين: الجيش اللبناني ليس لديه القدرة على الانتشار وقد تم الاتفاق أنه عندما ينتشر الجيش اللبناني ينسحب الجيش الإسرائيلي
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هوكستين: الجيش اللبناني ليس لديه القدرة على الانتشار وقد تم الاتفاق أنه عندما ينتشر الجيش اللبناني ينسحب الجيش الإسرائيلي
عربي و دولي
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