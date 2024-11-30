الفصائل السورية المسلحة: سيطرنا على إدلب بالكامل ومطار حلب

شهدت الساعات الماضية في سوريا تطورات عدة بعد بدء فصائل المعارضة المسلحة ما سمتها معركة "ردع العدوان" وسيطرتها بشكل سريع على مناطق واسعة في إدلب وحلب شمال غرب البلاد.

وفي أحدث تطور، قالت الفصائل السورية المسلحة إنها "سيطرت على مطار حلب الدولي وذلك بعد أن أوردت بعض المصادر في وقت سابق أن الجيش السوري سلم المطار مع عدة مواقع في حلب إلى ما تعرف بقوات سوريا الديمقراطية قبل انسحابه منها".



كما أعلنت المعارضة المسلحة سيطرتها على كامل الحدود الإدارية لمحافظة إدلب، وذلك بعدما سيطرت على مدينة معرة النعمان الاستراتيجية جنوبي المحافظة ومدن وبلدات أخرى.



وقالت المعارضة السورية أيضا إنها "بدأت عملاً عسكرياً في محور جديد بريف حماة وسيطرت على 6 قرى، قبل أن تعلن السيطرة كذلك على مدينة مورك".