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أ.ف.ب: ايران تعلن أن عناصر إرهابية هاجمت قنصليتها في حلب بشمال سوريا
2024-11-30 | 10:38
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أ.ف.ب: ايران تعلن أن عناصر إرهابية هاجمت قنصليتها في حلب بشمال سوريا
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