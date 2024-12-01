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عربي و دولي

أمير الكويت: نستبشر خيراً وندعو لوقف فوّري للنار في غزة

2024-12-01 | 08:53
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أمير الكويت: نستبشر خيراً وندعو لوقف فوّري للنار في غزة
أمير الكويت: نستبشر خيراً وندعو لوقف فوّري للنار في غزة

دعا أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح الأحد إلى "الوقف الفوري لإطلاق النار" في غزة، وذلك خلال افتتاح أعمال القمة الخليجية الخامسة والأربعين في العاصمة الكويتية.

وقال الشيخ مشعل "نجدد إدانتنا للاحتلال الإسرائيلي الغاشم على أرض فلسطين المحتلة، وللإبادات الجماعية المتعاقبة بحق الشعب الفلسطيني الشقيق".

ودعا المجتمع الدولي إلى ضمان "الوقف الفوري لإطلاق النار، وتوفير الحماية الدولية للمدنيين الأبرياء، وضمان فتح الممرات الآمنة ووصول المساعدات الإنسانية العاجلة".

ويأتي هذا الاجتماع في وقت يعيش فيه الشرق الأوسط حالة من انعدام الاستقرار منذ هجوم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) غير المسبوق على إسرائيل في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023 والذي أعقبته حرب متواصلة منذ ذلك الحين في غزة كادت أن تمتد إلى حرب إقليمية واسعة.

كما ندد الشيخ مشعل بـ"ازدواجية المعايير في تطبيق القوانين والمواثيق والقرارات الدولية ذات الصلة" والتي أدت إلى "استشراء الاحتلال الإسرائيلي وزعزعة أمن المنطقة واستقرارها".

وأوضح أن الكويت "تستبشر خيرا بوقف إطلاق النار على الأراضي اللبنانية؛ ما يساهم في تخفيض التصعيد في المنطقة".

ورحبت دول الخليج، بما في ذلك السعودية والإمارات وقطر بوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله اللبناني

أمير الكويت: نستبشر خيراً وندعو لوقف فوّري للنار في غزة

عربي و دولي

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