هاغاري لسكاي نيوز: ملتزمون باتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان ومهلة الـ 60 يوما هي مرحلة تدريجية للتأكد من زوال تهديد حزب الله وبالتالي من مصلحة الحكومة اللبنانية عدم السماح بأي تهديد لأمن إسرائيل