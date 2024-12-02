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يديعوت أحرونوت عن مصادر مطلعة: هناك انتهاكات إسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار أبرزها عودة المسيرات لسماء بيروت
2024-12-02 | 06:31
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يديعوت أحرونوت عن مصادر مطلعة: هناك انتهاكات إسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار أبرزها عودة المسيرات لسماء بيروت
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