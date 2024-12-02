أ. ف. ب: مجلس الأمن الدولي يعقد جلسة طارئة بشأن سوريا الثلاثاء

هيئة البث الاسرائيلية: المستوى السياسي وافق على زيادة الهجمات على الحدود السورية اللبنانية

هيئة البث الاسرائيلية: المستوى السياسي وافق على زيادة الهجمات على الحدود السورية اللبنانية

هيئة البث الاسرائيلية: المستوى السياسي وافق على زيادة الهجمات على الحدود السورية اللبنانية

هيئة البث الإسرائيلية: المؤسسة الأمنية تعتبر أن عدم الرد بشدة وفوراً قد يضر بوقف إطلاق النار لسنوات