قيادي في حماس: لم نتلق أي عروض جديدة بشأن وقف إطلاق النار
نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن قيادات في حركة حماس أن "وفداً من الحركة التقى مساء الأحد في القاهرة وفداً قيادياً من حركة فتح ومسؤولين في المخابرات العامة المصرية لبحث سبل التوصل إلى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة".
وقال قيادي في حماس إن "الوفد القيادي الذي وصل إلى القاهرة السبت إجتمع مع رئيس المخابرات العامة بمصر اللواء حسن رشاد ومسؤولين في المخابرات أمس الأحد وتمّت مناقشة السبل لوقف الحرب والعدوان وإدخال المساعدات لغزة وفتح معبر رفح الحدودي بين القطاع ومصر".
كما أكد القيادي أن "حماس لم تتلقَّ أي عروض أو إقتراحات جديدة بشأن وقف إطلاق النار أو صفقة تبادل للأسرى رغم أن جهود الوسطاء متواصلة".
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن القيادي في حماس لأنه "لا توجد حتى الآن إرادة سياسية لدى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للتوصل إلى إتفاق لوقف النار وتبادل الأسرى" مضيفاً أن "حماس جاهزة بناء على الثوابت التي حددتها فصائل المقاومة".