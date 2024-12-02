قيادي في حماس: لم نتلق أي عروض جديدة بشأن وقف إطلاق النار

نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن قيادات في حركة حماس أن "وفداً من الحركة التقى مساء الأحد في القاهرة وفداً قيادياً من حركة فتح ومسؤولين في المخابرات العامة المصرية لبحث سبل التوصل إلى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة".