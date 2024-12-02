مؤتمر في القاهرة لتعزيز الإستجابة الإنسانية في القطاع

انطلق في القاهرة مؤتمر دولي لتعزيز الإستجابة الإنسانية في قطاع غزة.

ودعا وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي إلى "إنسحاب إسرائيلي فوري من الجانب الفلسطيني من معبر رفح ومحور فيلادلفيا" مؤكداً أهمية "عدم خذل قطاع غزة إنسانياً".



وأفادت وزارة الخارجية المصرية في بيان أن "المؤتمر الذي يشارك فيه 103 وفود لدول ومنظمات وهيئات دولية ومؤسسات مالية يأتي لمواجهة الكارثة الإنسانية التي يعاني منها أبناء الشعب الفلسطيني بقطاع غزة".



وبحسب البيان، يهدف المؤتمر إلى "تأمين التزامات واضحة بتقديم المساعدات لغزة وتعزيز الدعم الدولي لضمان إستدامة الإستجابة للأزمة الإنسانية في غزة وحشد الجهود لتوفير المساعدات الإنسانية العاجلة لأهل غزة والتخطيط للتعافي المبكر داخل القطاع".