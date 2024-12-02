ترامب: أطلقوا سراح الرهائن الآن!

علّق الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، عبر حسابه على وسائل التواصل الاجتماعي، بالقول: يتحدث الجميع عن الرهائن الذين يتم احتجازهم بعنف شديد وبطريقة غير إنسانية وضد إرادة العالم أجمع في الشرق الأوسط، لكن كل هذا مجرد كلام ولا يوجد فعل! يرجى السماح لهذه الحقيقة بأن تمثل أنه إذا لم يتم إطلاق سراح الرهائن قبل 20 كانون الثاني 2025، وهو التاريخ الذي أتولى فيه بفخر منصب رئيس الولايات المتحدة، فسيكون هناك ثمن باهظ في الشرق الأوسط، وسوف يدفعه المسؤولون الذين ارتكبوا هذه الفظائع ضد الإنسانية، سيتضرر المسؤولون أكثر من أي شخص آخر في التاريخ الطويل والحافل للولايات المتحدة الأميركية. أطلقوا سراح الرهائن الآن!