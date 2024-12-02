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الفصائل السورية المسلحة: السيطرة على قرية الرهجان وقرى في محيطها بريف حماة الشرقي
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وزير خارجية إيران: يحتمل أن تحتضن الدوحة الأسبوع المقبل اجتماعاً يضم قطر وايران وتركيا وروسيا لبحث الوضع بسوريا
2024-12-02 | 15:59
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وزير خارجية إيران: يحتمل أن تحتضن الدوحة الأسبوع المقبل اجتماعاً يضم قطر وايران وتركيا وروسيا لبحث الوضع بسوريا
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