القناة 12 الإسرائيلية: سلاح الجو هاجم نحو 30 هدفاً في لبنان

عاجل
أردوغان: دمشق بحاجة إلى الانخراط في عملية سياسية حقيقية وليس التصعيد
أردوغان: دمشق بحاجة إلى الانخراط في عملية سياسية حقيقية وليس التصعيد
الرئاسة التركية: أردوغان يؤكد لرئيس الوزراء العراقي بأن أولوية تركيا هي حفظ الهدوء على حدودها
الرئاسة التركية: أردوغان يؤكد لرئيس الوزراء العراقي بأن أولوية تركيا هي حفظ الهدوء على حدودها
الفصائل السورية المسلحة: السيطرة على قرية الرهجان وقرى في محيطها بريف حماة الشرقي
الفصائل السورية المسلحة: السيطرة على قرية الرهجان وقرى في محيطها بريف حماة الشرقي
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
البث المباشر
البحث
بيروت
20
o
البقاع
16
o
الجنوب
19
o
الشمال
21
o
جبل لبنان
15
o
كسروان
21
o
متن
21
o
الاشعارات
تسجيل الدخول
البحث
تسجيل الدخول
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
الجدول
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024
06:22
بالفيديو - جانب من المعارك الشرسة في حماة
02:19
بالفيديو- آثار الدمار جراء الغارة الاسرائيلية على بلدة أرنون الجنوبية
10:16
بالفيديو - هجوم مضاد على حماة.. "سانا" تنشر مشاهد للإستعدادات العسكرية
2024-12-02
بالفيديو- الجديد في منطقة دورس - بعلبك.. سيدة تستذكر عناصر الدفاع المدني الشهداء: جيران العمر
2024-12-02
بالفيديو- "الجديد" عند مدخل الناقورة وشمع جنوب لبنان
عربي و دولي
القناة 12 الإسرائيلية: سلاح الجو هاجم نحو 30 هدفاً في لبنان
2024-12-02 | 16:25
A-
A+
القناة 12 الإسرائيلية: سلاح الجو هاجم نحو 30 هدفاً في لبنان
مقالات ذات صلة
القناة 14 الإسرائيلية: سلاح الجو شن هجوماً في جنوب لبنان
القناة 14 الإسرائيلية: سلاح الجو الإسرائيلي يبدأ جولة جديدة من الهجمات على لبنان
القناة 12 الإسرائيلية: سلاح الجو يشن هجمات واسعة على منصات إطلاق صواريخ في جنوب لبنان
القناة 12 الإسرائيلية: سلاح الجو هاجم نحو 30 هدفاً في لبنان
عربي و دولي
الإسرائيلية:
هدفاً
لبنان
العودة الى الأعلى
"سانا" عن بيان للقيادة العامة للجيش السوري: ضرباتنا بالتعاون مع القوات الروسية في الساعات الماضية أدت لمقتل نحو 400 إرهابي بينهم أجانب
وكالة الأنباء الإيرانية: وزير الخارجية عباس عراقجي بحث مع نظيره التركي في أنقرة تطورات المنطقة وسوريا ومكافحة الإرهاب
اقرأ ايضا في عربي و دولي
08:48
أردوغان: دمشق بحاجة إلى الانخراط في عملية سياسية حقيقية وليس التصعيد
08:48
أردوغان: دمشق بحاجة إلى الانخراط في عملية سياسية حقيقية وليس التصعيد
08:47
الرئاسة التركية: أردوغان يؤكد لرئيس الوزراء العراقي بأن أولوية تركيا هي حفظ الهدوء على حدودها
08:47
الرئاسة التركية: أردوغان يؤكد لرئيس الوزراء العراقي بأن أولوية تركيا هي حفظ الهدوء على حدودها
08:46
الفصائل السورية المسلحة: السيطرة على قرية الرهجان وقرى في محيطها بريف حماة الشرقي
08:46
الفصائل السورية المسلحة: السيطرة على قرية الرهجان وقرى في محيطها بريف حماة الشرقي
يحدث الآن
عربي و دولي
08:48
أردوغان: دمشق بحاجة إلى الانخراط في عملية سياسية حقيقية وليس التصعيد
عربي و دولي
08:47
الرئاسة التركية: أردوغان يؤكد لرئيس الوزراء العراقي بأن أولوية تركيا هي حفظ الهدوء على حدودها
عربي و دولي
08:46
الفصائل السورية المسلحة: السيطرة على قرية الرهجان وقرى في محيطها بريف حماة الشرقي
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
زوارنا يقرؤون الآن
2024-12-02
شمس الكويتية تدافع عن نوال الكويتية بعد سحب الجنسية منها وهذا ما اكدته
2024-09-28
"جاسوس ايراني أبلغ الاسرائيليين بوصول السيد نصرالله إلى الضاحية".. صحيفة فرنسية نشرت التفاصيل!
03:14
القناة 12 العبرية نقلاً عن مسؤولين اسرائيليين: الضغوط الأميركية منعت إسرائيل من مهاجمة بيروت أمس
2024-11-07
بالفيديو - بلمح البصر.. لص يسرق سيدة داخل سوبرماركت في بيروت
2024-11-27
بعد الغموض الذي لفّ مصيره.. أول صورة لوفيق صفا
2024-11-30
الفصائل السورية المسلحة: قطعنا طريق حلب - الرقة الدولي من جهة مطار كويرس بريف حلب
بالفيديو
بالفيديو
07:32
تطورات الجنوب يوجزها مراسل الجديد
07:32
مراسل الجديد يطلعنا على أجواء لقاء معراب
04:52
اجتماع لنواب المعارضة في مقر حزب "القوات اللبنانية" في معراب.. مراسل الجديد يتابع الأجواء مباشرة:
04:23
مراسل الجديد يعاين الدمار في بلدة الشهابية الجنوبية
15:39
غارات إسرائيلية جديدة استهدفت مناطق عدة جنوب لبنان .. التفاصيل مع مراسل الجديد
13:14
مقدمة النشرة المسائية 02-12-2024
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
محليات
10:28
رد تحذيري.. والحزب في بيان: وقد أعذر من أنذر!
محليات
10:28
رد تحذيري.. والحزب في بيان: وقد أعذر من أنذر!
عربي و دولي
16:12
بن غفير يندد بـ "إنقلاب"!
عربي و دولي
16:12
بن غفير يندد بـ "إنقلاب"!
محليات
13:34
نائب يقدم أموالاً: "إذكروني بالرئاسة"!
محليات
13:34
نائب يقدم أموالاً: "إذكروني بالرئاسة"!
محليات
15:39
غارات إسرائيلية جديدة استهدفت مناطق عدة جنوب لبنان .. التفاصيل مع مراسل الجديد
محليات
15:39
غارات إسرائيلية جديدة استهدفت مناطق عدة جنوب لبنان .. التفاصيل مع مراسل الجديد
محليات
16:48
إذاعة النور تنعي الشهيد علي حسن عاشور
محليات
16:48
إذاعة النور تنعي الشهيد علي حسن عاشور
عربي و دولي
14:11
ترامب: أطلقوا سراح الرهائن الآن!
عربي و دولي
14:11
ترامب: أطلقوا سراح الرهائن الآن!
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد
اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024