دعوات دولية إلى إتاحة دخول المساعدات الإنسانية للقطاع "بلا عوائق"

دعا وزراء خارجية فرنسا وبريطانيا وألمانيا إسرائيل، إلى إتاحة دخول المساعدات الإنسانية "بلا عوائق" إلى غزة في مواجهة "الوضع الكارثي" في القطاع، وفق ما أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية.