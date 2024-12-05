غوتيريش: إراقة الدماء في سوريا نتيجة فشل جماعي مزمن
دان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الخميس "إراقة الدماء" المستمرة في سوريا، معتبرا أنها نتيجة "فشل جماعي مزمن" في بدء عملية سياسية في البلاد المنقسمة منذ بداية الحرب الأهلية عام 2011.
وتحدث غوتيريش للصحافيين عن "التطورات الخطيرة والمأسوية التي تجري أمام أعيننا في سوريا"، قائلا "إننا نرى النتائج المريرة لفشل جماعي مزمن لترتيبات احتواء التصعيد السابقة التي كانت تهدف إلى التوصل إلى وقف حقيقي لإطلاق النار على مستوى كامل البلاد وعملية سياسية جادة لتنفيذ قرارات مجلس الأمن".