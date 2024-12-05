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العلي لـ "الجديد": شقيقي لا يزال موجوداً داخل حماة ولم نستطع التواصل معه ولكنهم أبلغونا أنه بأمان
العلي لـ "الجديد": شقيقي لا يزال موجوداً داخل حماة ولم نستطع التواصل معه ولكنهم أبلغونا أنه بأمان
شقيق المعتقل علي حسن العلي معمر العلي قال لـ "الجديد": كانت تصلنا أخبار عن شقيقي بأنه في السجن بسوريا وعندما كنا نذهب لزيارته كانوا ينكرون وجوده ولكننا لم نفقد الأمل يوماً بأنه على قيد الحياة
شقيق المعتقل علي حسن العلي معمر العلي قال لـ "الجديد": كانت تصلنا أخبار عن شقيقي بأنه في السجن بسوريا وعندما كنا نذهب لزيارته كانوا ينكرون وجوده ولكننا لم نفقد الأمل يوماً بأنه على قيد الحياة
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عربي و دولي

غوتيريش: إراقة الدماء في سوريا نتيجة فشل جماعي مزمن

2024-12-05 | 11:32
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غوتيريش: إراقة الدماء في سوريا نتيجة فشل جماعي مزمن
غوتيريش: إراقة الدماء في سوريا نتيجة فشل جماعي مزمن

دان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الخميس "إراقة الدماء" المستمرة في سوريا، معتبرا أنها نتيجة "فشل جماعي مزمن" في بدء عملية سياسية في البلاد المنقسمة منذ بداية الحرب الأهلية عام 2011.
وتحدث غوتيريش للصحافيين عن "التطورات الخطيرة والمأسوية التي تجري أمام أعيننا في سوريا"، قائلا "إننا نرى النتائج المريرة لفشل جماعي مزمن لترتيبات احتواء التصعيد السابقة التي كانت تهدف إلى التوصل إلى وقف حقيقي لإطلاق النار على مستوى كامل البلاد وعملية سياسية جادة لتنفيذ قرارات مجلس الأمن".

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