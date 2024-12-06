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عربي و دولي

إيران تعتزم إرسال صواريخ ومسيرات ومستشارين الى سوريا

2024-12-06 | 06:54
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إيران تعتزم إرسال صواريخ ومسيرات ومستشارين الى سوريا
إيران تعتزم إرسال صواريخ ومسيرات ومستشارين الى سوريا

قال مسؤول إيراني كبير لوكالة "رويترز"إن إيران تعتزم إرسال صواريخ وطائرات مسيرة إلى سوريا وزيادة عدد مستشاريها العسكريين هناك لدعم الرئيس بشار الأسد في معركته مع قوات المعارضة.

وذكر المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن هويته "من المرجح أن طهران ستحتاج إرسال معدات عسكرية وصواريخ وطائرات مسيرة إلى سوريا… وقد اتخذت طهران كل الخطوات اللازمة لزيادة عدد مستشاريها العسكريين في سوريا ونشر قوات".

وأضاف "الآن، تقدم طهران دعما مخابراتيا ودعما يتعلق بالأقمار الاصطناعية لسوريا".

إيران تعتزم إرسال صواريخ ومسيرات ومستشارين الى سوريا

عربي و دولي

ايران

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