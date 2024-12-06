إيران تعتزم إرسال صواريخ ومسيرات ومستشارين الى سوريا

وذكر المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن هويته "من المرجح أن طهران ستحتاج إرسال معدات عسكرية وصواريخ وطائرات مسيرة إلى سوريا… وقد اتخذت طهران كل الخطوات اللازمة لزيادة عدد مستشاريها العسكريين في سوريا ونشر قوات".

وأضاف "الآن، تقدم طهران دعما مخابراتيا ودعما يتعلق بالأقمار الاصطناعية لسوريا".