أ ف ب: الأردن يغلق معبر جابر الحدودي مع سوريا

وجهت إدارة الشؤون السياسية للمناطق المحررة في سوريا (فصائل المعارضة)، رسالة إلى الشعب اللبناني، أكدت فيها على عمق العلاقة التاريخية بين الشعبين السوري واللبناني، مشيدةً بالدور الكبير الذي لعبه لبنان في استضافة اللاجئين السوريين الفارين من ظلم النظام.



كما أعربت الإدارة عن أملها بعودة اللاجئين إلى وطنهم للمساهمة في بناء سوريا المستقبل، وأكدت تطلعها إلى علاقات دبلوماسية مشتركة قائمة على التنمية والاحترام المتبادل لحقوق الشعوب، بعيدًا عن التدخل في الشؤون الداخلية لأي من الطرفين.

