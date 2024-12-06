الجيش الإسرائيلي يتحرك خطوة نحو سوريا

وأكد المتحدث باسم الجيش أن القوات الإسرائيلية "منتشرة في المنطقة الحدودية وتزيد من جاهزيتها للتعامل مع سيناريوهات مختلفة"، مشيرًا إلى أن الجيش يراقب الأحداث ويستعد لجميع السيناريوهات هجوميًا ودفاعيًا.

وأضاف: "لن نسمح بوجود أي تهديد بالقرب من الحدود الإسرائيلية وسنعمل على إحباط أي تهديد على مواطني إسرائيل".