الجيش الإسرائيلي يتحرك خطوة نحو سوريا
أعلن الجيش الإسرائيلي أنه "في ضوء تقييم الوضع الذي يجري في هيئة الأركان العامة والقيادة الشمالية العسكرية منذ يوم أمس، وفي ضوء التطورات الحاصلة في القتال الداخلي في سوريا، تقرر استدعاء قوات جوية وبرية إلى منطقة هضبة الجولان"، مع استمرار تقدم فصائل المعارضة السورية المسلحة من إدلب نحو حمص.
وأكد المتحدث باسم الجيش أن القوات الإسرائيلية "منتشرة في المنطقة الحدودية وتزيد من جاهزيتها للتعامل مع سيناريوهات مختلفة"، مشيرًا إلى أن الجيش يراقب الأحداث ويستعد لجميع السيناريوهات هجوميًا ودفاعيًا.
وأضاف: "لن نسمح بوجود أي تهديد بالقرب من الحدود الإسرائيلية وسنعمل على إحباط أي تهديد على مواطني إسرائيل".