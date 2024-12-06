أردوغان يعلن للمرة الأولى عن هدف فصائل المعارضة بسوريا

وقال أردوغان لصحفيين: "تقدم (الفصائل المسلحة) مستمر حتى الآن.. نأمل أن تتواصل هذه المسيرة في سوريا دون أي مشاكل".

كما أضاف: "نراقب التطورات في سوريا عن كثب ونتلقى تقارير استخبارية وإعلامية بشأنها".

وأشار إلى أنه "لم يتلق بعد ردا من الأسد بقبول دعوة وجهها سابقا هذا العام لعقد لقاء وتطبيع العلاقات".

وكان الرئيس التركي أبلغ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الخميس، إن مرحلة جديدة "تتم إدارتها بهدوء" في الصراع السوري.

وتابع أن "تركيا تعمل على تهدئة التوتر وحماية المدنيين وتمهيد الطريق لحل سياسي".