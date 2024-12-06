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عربي و دولي

أ ف ب: مسؤولون وقادة أمنيون يخلون إدارات في محافظة السويداء في جنوب سوريا

2024-12-06 | 13:27
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أ ف ب: مسؤولون وقادة أمنيون يخلون إدارات في محافظة السويداء في جنوب سوريا
أ ف ب: مسؤولون وقادة أمنيون يخلون إدارات في محافظة السويداء في جنوب سوريا
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أ ف ب: مسؤولون وقادة أمنيون يخلون إدارات في محافظة السويداء في جنوب سوريا

عربي و دولي

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سوريا

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Aljadeed
المرصد السوري: هيئة تحرير الشام والفصائل المسلحة تدخل أجزاء من تلبيسة والرستن شمالي حمص
المرصد السوري: إمكانية تقدم الهـيئة والفصائل العاملة معها إلى حمص كبيرة جدا وقد يكون اليوم أو صباح الغد

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"رويترز" تنفي هذا الخبر بشأن الرئيس السوري
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15:52

"رويترز" تنفي هذا الخبر بشأن الرئيس السوري

نفت وكالة الأنباء رويترز صحة ما تم تداوله بشأن مزاعم تفيد بسقوط الرئيس السوري بشار الأسد خلال ساعات، والتي نسبت إلى مسؤولين أميركيين أو مصادر أميركية.

وأكدت رويترز أن هذه المزاعم غير صحيحة ولم تذكرها في تقاريرها.

15:52

"رويترز" تنفي هذا الخبر بشأن الرئيس السوري

نفت وكالة الأنباء رويترز صحة ما تم تداوله بشأن مزاعم تفيد بسقوط الرئيس السوري بشار الأسد خلال ساعات، والتي نسبت إلى مسؤولين أميركيين أو مصادر أميركية.

وأكدت رويترز أن هذه المزاعم غير صحيحة ولم تذكرها في تقاريرها.

بالصورة - رسالة من "فصائل المعارضة السورية" إلى الشعب اللبناني
Play
15:25

بالصورة - رسالة من "فصائل المعارضة السورية" إلى الشعب اللبناني

وجهت إدارة الشؤون السياسية للمناطق المحررة في سوريا (فصائل المعارضة)، رسالة إلى الشعب اللبناني، أكدت فيها على عمق العلاقة التاريخية بين الشعبين السوري واللبناني، مشيدةً بالدور الكبير الذي لعبه لبنان في استضافة اللاجئين السوريين الفارين من ظلم النظام.

كما أعربت الإدارة عن أملها بعودة اللاجئين إلى وطنهم للمساهمة في بناء سوريا المستقبل، وأكدت تطلعها إلى علاقات دبلوماسية مشتركة قائمة على التنمية والاحترام المتبادل لحقوق الشعوب، بعيدًا عن التدخل في الشؤون الداخلية لأي من الطرفين.

15:25

بالصورة - رسالة من "فصائل المعارضة السورية" إلى الشعب اللبناني

وجهت إدارة الشؤون السياسية للمناطق المحررة في سوريا (فصائل المعارضة)، رسالة إلى الشعب اللبناني، أكدت فيها على عمق العلاقة التاريخية بين الشعبين السوري واللبناني، مشيدةً بالدور الكبير الذي لعبه لبنان في استضافة اللاجئين السوريين الفارين من ظلم النظام.

كما أعربت الإدارة عن أملها بعودة اللاجئين إلى وطنهم للمساهمة في بناء سوريا المستقبل، وأكدت تطلعها إلى علاقات دبلوماسية مشتركة قائمة على التنمية والاحترام المتبادل لحقوق الشعوب، بعيدًا عن التدخل في الشؤون الداخلية لأي من الطرفين.

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