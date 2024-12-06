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عربي و دولي

مصدر أمني لرويترز: حمص "خط أحمر" بالنسبة لحزب الله

2024-12-06 | 14:37
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مصدر أمني لرويترز: حمص &quot;خط أحمر&quot; بالنسبة لحزب الله
مصدر أمني لرويترز: حمص "خط أحمر" بالنسبة لحزب الله

قال مصدر أمني لبناني كبير لوكالة رويترز إن: " حزب الله يعتبر سقوط حمص خط أحمر.

ونقلت رويترز عن المصدر قوله: "إن محافظة حمص توفر طرقا رئيسية لإيران لنقل المعدات العسكرية إلى حزب الله في لبنان".

وأضاف: "حمص مهمة باعتبارها مخزنا لحزب الله والجماعات المسلحة الأخرى المدعومة من إيران".

 

ولفت المصدر الى أن: “حزب الله أرسل الليلة الماضية عددا صغيرا من “القوات المشرفة” من لبنان إلى سوريا للمساعدة في منع مقاتلي المعارضة من الاستيلاء على مدينة حمص المهمة استراتيجيا".

 

وأضاف أن "ضباطا كبارا انتشروا الليلة الماضية للإشراف على بعض مقاتلي حزب الله الذين كانوا في سوريا قرب الحدود مع لبنان منذ سنوات".

 

وأكد أن "فقدان السيطرة على مدينة حمص سيؤدي إلى عزل العاصمة دمشق عن المعاقل الساحلية للحكومة السورية في الغرب".

مصدر أمني لرويترز: حمص "خط أحمر" بالنسبة لحزب الله

عربي و دولي

سوريا

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