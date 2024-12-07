الجيش السوري: نفذنا إعادة انتشار وتموضع في درعا والسويداء

اعلن الجيش السوري ان قواته قامت في درعا والسويداء قامت بتنفيذ إعادة انتشار وتموضع.

وجاء في بيان صادر عن القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة ما يلي: "قامت قواتنا العاملة في درعا والسويداء بتنفيذ إعادة انتشار وتموضع وإقامة طوق دفاعي وأمني قوي ومتماسك على ذلك الاتجاه بعد أن قامت عناصر إرهابية بمهاجمة حواجز ونقاط الجيش المتباعدة بهدف إشغال قواتنا المسلحة التي بدأت باستعادة زمام الأمور في محافظتي حمص وحماة في مواجهة التنظيمات الإرهابية."

واضاف البيان: "إن القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة تؤكد أن قواتنا المسلحة تتعامل مع مجريات الأحداث انطلاقاً من حرصها على أمن الوطن والمواطنين، وستواجه هذا الإرهاب بكل حزم وقوة. "