وزير الخارجية الروسي استنكر ما يحصل في سوريا

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إنه "لا يمكن السماح لإرهابيين بالسيطرة على الأراضي في سوريا"، بعد التقدم المباغت لفصائل معارضة تقودها هيئة تحرير الشام وسيطرتها على مدن رئيسية خلال الأيام الماضية.