وزير الخارجية الروسي استنكر ما يحصل في سوريا
قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إنه "لا يمكن السماح لإرهابيين بالسيطرة على الأراضي في سوريا"، بعد التقدم المباغت لفصائل معارضة تقودها هيئة تحرير الشام وسيطرتها على مدن رئيسية خلال الأيام الماضية.
وقال لافروف على هامش منتدى الدوحة في قطر، "من غير المقبول السماح لجماعة إرهابية بالسيطرة على الأراضي في انتهاك للاتفاقيات القائمة، بدءاً من قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 (الصادر في العام 2015) الذي أكد بقوة سيادة الجمهورية العربية السورية وسلامة أراضيها ووحدتها".