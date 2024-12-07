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وسائل اعلام سورية معارضة: مئات المقاتلين من حزب الله انسحبوا من القصير والقرى المجاورة باتجاه لبنان
وسائل اعلام سورية معارضة: مئات المقاتلين من حزب الله انسحبوا من القصير والقرى المجاورة باتجاه لبنان
رويترز: عناصر حزب الله انسحبوا من حمص بعد قرار مشترك مع الجيش "بعدم إمكانية الصمود"
رويترز: عناصر حزب الله انسحبوا من حمص بعد قرار مشترك مع الجيش "بعدم إمكانية الصمود"
فصائل المعارضة السورية: قواتنا بدأت في التوغل بمدينة حمص
فصائل المعارضة السورية: قواتنا بدأت في التوغل بمدينة حمص
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2024
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2024-12-06
إلى "مواليد التسعينات".. إليكم هذا الخبر الحزين!
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ترامب: سوريا في حالة فوضى وهي ليست صديقتنا
2024-12-07 | 10:23
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ترامب: سوريا في حالة فوضى وهي ليست صديقتنا
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ترامب: سوريا في حالة فوضى وهي ليست صديقتنا
عربي و دولي
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الجيش السوري: قمنا بتنفيذ إعادة انتشار وتموضع وإقامة طوق دفاعي وأمني في درعا والسويداء بعد أن قامت عناصر إرهابية بمهاجمة نقاطنا المتباعدة هناك
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