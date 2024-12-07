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عربي و دولي

لافروف: الدول الضامنة لمسار أستانا اتفقت على دعوة الحكومة السورية والمعارضة إلى بدء الحوار وتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2254

2024-12-07 | 12:01
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لافروف: الدول الضامنة لمسار أستانا اتفقت على دعوة الحكومة السورية والمعارضة إلى بدء الحوار وتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2254
لافروف: الدول الضامنة لمسار أستانا اتفقت على دعوة الحكومة السورية والمعارضة إلى بدء الحوار وتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2254
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لافروف: الدول الضامنة لمسار أستانا اتفقت على دعوة الحكومة السورية والمعارضة إلى بدء الحوار وتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2254

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الجيش السوري: قمنا بتنفيذ إعادة انتشار وتموضع وإقامة طوق دفاعي وأمني في درعا والسويداء بعد أن قامت عناصر إرهابية بمهاجمة نقاطنا المتباعدة هناك
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