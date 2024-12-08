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يديعوت أحرونوت: الجيش الإسرائيلي سيطر على جبل الشيخ السوري في الساعات الأخيرة دون مقاومة
2024-12-08 | 10:02
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يديعوت أحرونوت: الجيش الإسرائيلي سيطر على جبل الشيخ السوري في الساعات الأخيرة دون مقاومة
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