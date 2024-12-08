الخارجية السعودية: المملكة تؤكد وقوفها إلى جانب الشعب السوري وخياراته وتدعو لتضافر الجهود للحفاظ على وحدة سوريا ومنع الانزلاق للفوضى

ابي رميا لـ وهلق شو: من الممكن أن تدخل سوريا في فوضى وهذا ما يشكّل خطراً على لبنان والمنطقة وكل ما نتمناه اليوم هو وحدة الاراضي السورية وأن تكون المرحلة القادمة انتقالية بعيدة عن الفوضى